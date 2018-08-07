100 شركة عالمية تغادر إيران

07 أغسطس 2018 - 11:09 ص

وافقت أكثر من 100 شركة عالمية على مغادرة السوق الإيرانية مع بدء سريان العقوبات الأميريكية ، وفق ما صرح به مسؤولون في وزارة الخارجية الأميريكية .

وأفاد المسؤولون الذين لم يكشف عن أسمائهم، أن العقوبات الأميريكية ستضع ضغوطا شديدة على الاقتصادالإيراني ، ومع ذلك، أكدوا بأن الغرض من هذه الضغوط ليس تغيير نظام إيران، بل تغيير سلوكه ، بحسب "نيويورك تايمز.

كانت الجولة الأولى من العقوبات الأميريكية قد بدأت ضد إيران صباح الثلاثاء، بحظر شراء الدولارالأميريكي على الحكومة الإيرانية، وحظر تجارة الذهب والمعادن الثمينة، و النقل المباشر أو غير المباشر للغرافيت، بالإضافة إلي حظر شراء المواد الخام أو المعادن مثل الألمونيوم والحديد والفحم وكذلك البرمجيات المستخدمة في العمليات الصناعية وغيرها.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الاثنين الماضي أنها ستعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران التي رفعت بموجب اتفاق نووي في عام 2015 مما زاد الضغوط على طهران.

وتأتي العقوبات نتيجة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو الماضي، عقب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي كان يسعى للحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف الضغط على الاقتصاد المهتز .

وفي مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع مراسلين أمس الاثنين قال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إنهم يريدون تغيير سلوك طهران ولم يطالبوا بتغيير النظام ، لافتين إلي أنهم لاحظوا أن تهديد العقوبات كان له بالفعل تأثير على الاقتصاد الإيراني بما في ذلك انخفاض قيمة الريال الإيراني في ظل زيادة الاحتجاجات والبطالة المتنامية.

يذكر أن إدارة ترمب تراهن على أن الانسحاب من الاتفاق وإعادة العقوبات ستجبران إيران على وقف أنشطتها في التخصيب النووي، وكبح برنامجها النووي وإنهاء دعمها للأنظمة الدموية مثل نظام الأسد في سوريا والميليشيات التابعة لها في جميع أنحاء الشرق الأوسط .