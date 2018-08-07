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طالبة تحتفل بتخرجها مع تمساح 4 أمتار

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الطالبة مع التمساح
الطالبة مع التمساح

وكالات- الدويني فولي

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حرصت طالبة جامعية في الولايات المتحدة على التأكد من أن مراسم تخرجها ستبقى محفوظة في الأذهان لفترة طويلة، ولذا قررت الاحتفال بتخرجها مع تمساح طوله 14 قدما (أربعة أمتار).

ودرست ماكنزي نولاند علوم الحياة البرية وصيد الأسماك بجامعة "تكساس إيه آند إم" الأمريكية.

وكانت نولاند تتدرب في مركز للحيوانات بمدينة بومونت يضم نحو 450 تمساحا ونوعا مختلفا من الزواحف الأخرى.

لكن تمساح "بيغ تيكس" العملاق، الذي نُقل للمركز عام 2016 بعد أن جعلته التغذية الزائدة مصدر إزعاج للقوارب المحلية، هو الذي سرق الأضواء من جميع الحيوانات الأخرى بالمركز.

وقد تطورت العلاقة بين ماكنزي وتيكس بشكل خاص منذ انضمام ماكنزي للمركز في مايو الماضي.

تقول ماكنزي إن التمساح يتجاوب معها عندما تناديه باسمه ويتفاعل مع إشاراتها اليدوية عندما تذهب إليه بانتظام لكي تطعمه

وتقول ماكنزي إن التمساح يتجاوب معها عندما تناديه باسمه ويتفاعل مع إشاراتها اليدوية عندما تذهب إليه بانتظام لكي تطعمه.

وتقول لبي بي سي: "أنزل إلى الماء مع هذا الحيوان كل يوم - إنه أحد أفضل أصدقائي هناك!"

ونشأت ماكنزي، 21 عاما، في مدينة بيلفيو بولاية نبراسكا، حيث لم يكن اكتشاف تمساح في الحديقة من الأحداث العادية التي تتعامل معها كل يوم.

وتقول عن حبها للحياة البرية: "منذ أن كنت صغيرة وأنا ألتقط الثعابين وأمسك بالحيوانات وأتحدث إلى الأطفال وأعلم الجمهور".

وتقول ماكينزي إنها سعيدة للغاية برد الفعل على مشاركاتها لتلك الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي جرى تداولها والإعجاب بها مئات المرات.

وقالت: "لم أكن أتوقع ذلك، وكل ما كنت أتوقعه هو أن أنشر صورتين لطيفتين على إنستغرام. لقد كان أمرًا لا يصدق."

وتتمنى ماكنزي أن تواصل العمل مع الحياة البرية بعد التخرج.

وتقول: "أريد فقط أن أتواصل دائما مع الحيوانات وأن أعلم الجمهور كل شيئ عنها."


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