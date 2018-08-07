» شاهد.. سما المصري توثق "إنستجرام" بصورة ساخنة

07 أغسطس 2018 - 11:17 ص

أطلقت الفنانة الاستعراضية سما المصرى، زغرودة احتفالا بتوثيق حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث تميز حسابها الرسمى بالعلامة الزرقاء التى تظهر بجوار اسم صاحب الحساب.

واحتفلت المصري، بتوثيق حسابها الشخصى على "إنستجرام"، بنشر صورة لها مرتدية فستان قصير ونظارة شمسية، وعلقت على صورتها "مبرووووك، لوووولى وثقت الانستجرام واخدت العلامة الزرقاء ولا عزاء للمنتحلين صفتى، دا أنا هانفخ أبوهم، بكره بأه نحتفل بصور جديدة، اليوم خمر ونساء وغدا ما تشاء".

شاهد..







