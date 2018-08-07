وزيرة الهجرة: التحويلات النقدية لأبناء مصر فى الخارج دعمت الاقتصاد

07 أغسطس 2018 - 11:20 ص

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها حريصة على تعاون الدولة وتواصلها مع أبنائها في الخارج، في إطار توجيهات القيادة السياسية وذلك لأن المصريين بالخارج هم خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية.

وأضافت مكرم خلال لقائها بوفد من أعضاء اتحاد المصريين بالخارج فى ديوان الوزارة، أنها كوزيرة تقدم كل الدعم للمصريين بالخارج بكافة أشكاله، وتضافر الجهود الحكومية التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني لدعم جهود التنمية في إطار خطة الحكومة 2030، مشيدة بالمجهود الذي بذلوه خلال الانتخابات الرئاسية، حتى ظهرت بالشكل المشرف الذي كان بمثابة رسالة قوية للعالم بأن المصريين هم من يصنعون مستقبل وطنهم، موضحة أن الدولة في حالة حرب تستدعي أن يقف الكل إلى جانبها.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن مصر تحتاج لكل الدعم من أبنائها في الخارج والداخل، معربة عن فخرها بهم والدور الذي يقومون به تجاه وطنهم وارتفاع التحويلات النقدية الذي أثر بشكل كبير في الاقتصاد، لافتة إلى أنه يتم الآن التنسيق مع البريد المصري ليتم من خلاله التحويلات حتى تصل لأقصى مكان في جمهورية مصر العربية.

ومن جانبهم، هنأ ممثلو الجاليات المصرية السفيرة نبيلة مكرم على نجاح المنتدى الأول للمصريين بالخارج، مؤكدين أنه بمثابة جسر التواصل بين الدولة والمصريين بالخارج حيث إنه شهد لقاءات مباشرة مع ممثلي 11 وزارة وجهة حكومية معنية بالتعاون مع المصريين بالخارج.

وأكد ممثلو الجاليات دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي ، واستعرضوا خلال اللقاء عددًا من الاقتراحات والأفكار التي قدموها، راغبين في تقديم الدعم من قبل وزارة الهجرة لتنفيذها والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها.