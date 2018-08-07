الحكم على المتهمين بالتحريض ضد الداخلية..6 نوفمبر

07 أغسطس 2018 - 11:20 ص

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حجز إعادة إجراءات محاكمة أمناء شرطة متهمين بالتجمهر وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل في قضية "خلية منصور أبو جبل"، لجلسة 6 نوفمبر للحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم محاولة التحريض على جهة عملهم وهي وزارة الداخلية، من خلال التخطيط للظهور في أحد البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهمين وآخرين محبوسين بالسجن من 3 إلى 5 سنوات عن الاتهامات نفسها، وتقدم المتهمون الهاربون بطلب إعادة إجراءات محاكمة.