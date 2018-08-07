تسليم 21418 بطاقة تموين ذكية لمواطنى القليوبية

07 أغسطس 2018 - 11:28 ص

أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أن مديرية التموين في القليوبية قامت بتسليم 21418 بطاقة تموين ذكية بجميع الإدارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

واستلمت إدارة تموين بندر بنها 594 بطاقة وإدارة تموين مركز بنها 2384بطاقة وإدارة تموين كفر شكر 757 بطاقة وإدارة تموين طوخ 2044 بطاقة، وإدارة تموين قها 585 بطاقة وإدارة تموين بندر قليوب 390 بطاقة وإدارة تموين مركز قليوب 1835 بطاقة وإدارة تموين شبين القناطر 3218 بطاقة وإدارة تموين القناطر الخيرية 1693 بطاقة وإدارة تموين الخانكة 3058 بطاقة وإدارة تموين حى شرق شبرا الخيمة 2024 بطاقة وإدارة تموين وسط شبرا الخيمة 1708 بطاقة وإدارة تموين حى غرب شبرا الخيمة 1133 بطاقة.

وشدد المحافظ على مديرية التموين بضرورة تشكيل لجان للمرور على المكاتب التموينية للتأكد من تطبيق المنظومة الحديثة للبطاقات التموينية وانتظام سير العمل داخل الإدارات التموينية والوقوف على المشكلات التى تواجه المواطنين وإيجاد الحلول الفورية لها مؤكدة أن الهدف من تطبيق المنظومة الحديثة للبطاقات التموينية هو الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية تيسيراً عليهم للحصول على السلع مقابل ما تخصصه الدولة من أموال الدعم ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه .