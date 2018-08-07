» بالمستندات.. أرملة سعيد طرابيك تكشف سبب وفاته

07 أغسطس 2018 - 11:31 ص

خرجت سارة طارق، زوجة الفنان الراحل سعيد طرابيك، عن صمتها وقامت بنشر مستندات تثبت براءته من التهمة التي رفعتها طليقته عليه بإيصالات أمانة بلغت 2 مليون جنيه مصري.

وقالت "سارة"، في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله وما النصر إلا من عند الله في بداية كلامي أتوجه بالشكر إلى القضاء المصري العادل الذي أثبت براءة زوجي الفنان سعيد طرابيك رحمه الله عليه.

وأضافت: "وأشكر من كل قلبي المحامي أحمد عثمان على المجهود الذي بذله لقد برأ ذمته من إيصال الأمانة المزور 2 مليون جنيه الذي تقدمت به طليقته عزة شعبان محمود حسن وكانت الصدمة عنيفة على زوجي وكانت من أهم الأسباب التي عجلت بوفاته ولكن الله هو الحق وهو العدل قد ساعدني وأخذ بيدي لكي أثبت براءته أمام الجميع خاصة أنه فنان مشهور وله جماهيره التي تعشقه وهو أيضًا كان يعشقها ويخشاها إلى أن صدر القرار العادل وأشكر الله وأحمده. ...وأقول لزوجي الآن ظهرت براءتك إن شاء الله في الجنة ياحبيبي لأنك اتظلمت".

شاهد المستندات..







