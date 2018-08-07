  • الثلاثاء 07 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:47 م
بحث متقدم
العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي

بالفيديو.. سر اتجاه الإرهابيين لزراعة البانجو

شؤاطي الاسكندرية

"عروس البحر" تثير غضب المصريين

اعتقالات سرية لحرس بشار

اعتقالات سرية لحرس بشار

الراهب فلتاؤس المقاري

سبب تجريد الراهب المنتحر من رتبته

الديهى

إعلامي لـ"برلمانى": "اخرس والتزم الأدب"

طارة

هبوط اضطرارى لطائرة "مصر للطيران" فى تورنتو

وزير المالية ورئيس الجمارك الجديد

بالصور.. تعرف على الرئيس الجديد للجمارك

هذا ما يفعله "مناكيد" عودة مرسي

هذا ما يفعله "مناكيد" عودة مرسي

صلاح

"صلاح" لـ"ابراهيم سعيد": "خايف تقول الأكونت مسروق"

تظيم وادارة

حقيقة تخفيض ساعات العمل بالجهاز الإدارى للدولة

بالمستندات.. أرملة سعيد طرابيك تكشف سبب وفاته

الصفحة الأخيرة

والد زوجة سعيد طرابيك: ابنتي انهارت
سعيد طرابيك وزوجته

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

إبراهيم سعيد: الشيخ الشعراوى سبب هدايتي

#

فشل خطة «البيض الحكومي» لقتل ثعابين البحيرة

#

محامي ريهام سعيد يكشف سرًا جديدًا

#

محامي ريهام سعيد يكشف تفاصيل جديدة بقضية الخطف

قضية

ايصالات امانة

مستندات

سعيد طرابيك

البرائه

خرجت سارة طارق، زوجة الفنان الراحل سعيد طرابيك، عن صمتها وقامت بنشر مستندات تثبت براءته من التهمة التي رفعتها طليقته عليه بإيصالات أمانة بلغت 2 مليون جنيه مصري.

وقالت "سارة"، في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله وما النصر إلا من عند الله في بداية كلامي أتوجه بالشكر إلى القضاء المصري العادل الذي أثبت براءة زوجي الفنان سعيد طرابيك رحمه الله عليه.

وأضافت: "وأشكر من كل قلبي المحامي أحمد عثمان على المجهود الذي بذله لقد برأ ذمته من إيصال الأمانة المزور 2 مليون جنيه الذي تقدمت به طليقته عزة شعبان محمود حسن وكانت الصدمة عنيفة على زوجي وكانت من أهم الأسباب التي عجلت بوفاته ولكن الله هو الحق وهو العدل قد ساعدني وأخذ بيدي لكي أثبت براءته أمام الجميع خاصة أنه فنان مشهور وله جماهيره التي تعشقه وهو أيضًا كان يعشقها ويخشاها إلى أن صدر القرار العادل وأشكر الله وأحمده. ...وأقول لزوجي الآن ظهرت براءتك إن شاء الله في الجنة ياحبيبي لأنك اتظلمت".
شاهد المستندات..




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» خبر صادم للجمهور.. إليسا مصابة بمرض خطير
» الحكومة تخفض أسعار الكهرباء لمواجهة الصيف
» مكافأة 700 جنيه للعاملين مع قدوم عيد الأضحى
» السائل المنوي لزميلي أثبت أنني لا أنجب
» مطرب شهير: "رمضان" هيدبح اللي مش مؤمن بيه
» 3 تفسيرات لرؤية المرأة التي تحفر قبرًا
» شاهد.. سما المصري توثق "إنستجرام" بصورة ساخنة
» طالبة تحتفل بتخرجها مع تمساح 4 أمتار
» بالمستندات.. أرملة سعيد طرابيك تكشف سبب وفاته
» شاهد.. لحظة انفجار الطائرة التي حاولت اغتيال رئيس فنزويلا
» أسرة "السندريلا" تقاضي فريق عمل عادل إمام

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل