كرم جبر: هذه الفوائد الـ7 لمقترح خفض أيام العمل

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دعم كرم جبر، الكاتب الصحفي ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مقترح خفض أيام العمل الذي يناقشه الجهاز المركزي  للتنظيم والإدارة، مشيرًا إلى أنه لو استقر الرأي علي أن يعمل الموظفون أربعة أيام وثلاثة أيام إجازة، سيرتاح الجميع .

وأضاف جبر خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موضحًا فوائد للمقترح، قائلاً: "الموظف يجلس في بيته ويرعي أسرته وزوجته، بشرط ألا يثير المشاكل والخناقات، والحكومة توفر استهلاك الكهرباء وإهلاك المباني والأثاث والشوارع تهنأ بالهدوء ووزير البترول يسعد بخفض استهلاك البنزين ووزير الداخلية يخفف العبء الرهيب الواقع على رجال المرور".

واستكمل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة قائلاً: "مصر فيها أكبر جيش موظفين في العالم، ولا تحتاج إلا لربع هذا الكم الكبير، ومن الشروط الضرورية لنجاح التجربة عدم المساس بأجورهم، حتى لا تنخفض مستوياتهم المعيشية، فليس ذنبهم أنهم وجدوا أنفسهم موظفين، وليس رجال أعمال ولا تجارا ولا حرفيين مهرة، والموظف بالذات لا يمكن قياس كفاءته الوظيفية بمعايير موضوعية، وكله يخضع للمزاج واعتبارات غير موضوعية".

وتفاعل عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، فقالت ندى محسن: "المهم مينزلوش يملوا الشوارع ويقعدوا على القهاوى ويشتكوا من الغلا".

وتابع كريم صبحى مرددًا: "فعلا وليه منبدأش كمرحلة أولى بإنهاء يوم العمل الثامنة مساء إلا من خدمات الطوارئ والأماكن الترفيهية"

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