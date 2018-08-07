مهلة شهرا لمتعهدي جمع القمامة لتحسن الخدمة في شبرا الخيمة

أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية أنه سيتم إعطاء مهلة شهر للمتعهدين المسئولين عن جمع القمامة بحي غرب شبرا الخيمة لتحسين منظومة القمامة بحي غرب شبرا الخيمة وسيتم الاستغناء عن المتعهدين المقصرين في عملهم كما أعطى المحافظ تعليمات مشددة لفريق المتابعة الميدانية بالمحافظة لمراجعة جميع قطاعات النظافة بالحي وموافاة المحافظة بتقارير مصورة يوميا وعلى مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما قام المحافظ بصرف جميع المبالغ المالية المتأخر صرفها للمتعهدين مشددًا على ضرورة التزامهم بتحسين منظومة القمامة بالحي وإزالة تراكمات القمامة أولا بأول في الـ8 قطاعات الموجودة بالحي.