بالصور.. تعرف على الرئيس الجديد للجمارك

07 أغسطس 2018 - 11:42 ص

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم (الثلاثاء) 7 أغسطس 2018 القرار رقم (343) في 8/7/2018 بندب كمال حسن نجم رئيسًا لمصلحة الجمارك والذى كان يشغل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

وقد التقى وزير المالية برئيس مصلحة الجمارك الجديد وسلمه قرار ندبه رئيسًا للمصلحة بحضور كل من إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة وعمرو الخولي مساعد الوزير لشئون الإيرادات والقائم بتسيير أعمال مصلحة الجمارك ومجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ورئيس المصلحة الأسبق والشحات الغتوري رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك.

وخلال اللقاء أكد معيط الدور المهم لرجال الجمارك في الحفاظ على صحة المواطن وحماية امنه واستقراره وأمن البلاد من المخدرات والمفرقعات والممارسات الضارة وغير المشروعة، بالإضافة إلى حقوق الخزانة العامة لافتًا إلى أن رجال الجمارك هم حماة الوطن ويقومون بدور وطني في تأمين المنافذ والحدود.

كما أكد الوزير أيضًا على ثقته الكاملة في استمرار جهود رجال الجمارك في دعم خطط الدولة وسياساتها الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة الدولية لمصر خاصة الصادرات المصرية بجانب تشجيع الاستثمار، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى تعظيم كل الجهود وتكاتفنا جميعًا حتى نستطيع النهوض بها على أحسن وجه وتحقيق التنمية المنشودة.

وأكد د.معيط على المحاور الرئيسية للعمل في الفترة المقبلة والتي تتضمن استكمال تجهيز قانون الجمارك الجديد، واستكمال أعمال الحوكمة وتبسيط الإجراءات والتطوير التنظيمي وصولًا إلى منظومة الشباك الواحد لخدمة المتعاملين مع المصلحة، وتطوير العنصر البشرى، واستكمال منظومة ميكنة المصلحة، والإسراع بتشغيل أجهزة الفحص بالأشعة في المنافذ الجمركية المختلفة والتركيز على صيانتها.

وجدير بالذكر أن السيد كمال حسن نجم حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة جامعة المنصورة عام 1983، والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1985 وشغل عدة مناصب منها مدير عام الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بجمارك بورسعيد فى 2012 ثم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية في 2016.

شاهد الصور..







