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هذا ما يفعله "مناكيد" عودة مرسي

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هذا ما يفعله "مناكيد" عودة مرسي

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هذا ما يفعله "مناكيد" عودة مرسي
هذا ما يفعله "مناكيد" عودة مرسي

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قيادي إخواني

محيي عيسي

وهم الشرعية

مناكيد الشرعية

السب والتخوين

استنكر القيادي الإخواني والبرلماني السابق محيي عيسي ما يقوم به بعض مؤيدي مرسي من الرفض والتخوين من قبل بعض المتمسكين بما وصفه " وهم الشرعية".

وأضاف عيسي علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "ارفض ثم ارفض ..وخون ثم كفر خلق الله  ..وتمسك بوهم الشرعية أنت إذا مناضل ومجاهد بقصيدة شعرية".

من جانبه علق أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي قائلا : ".. وصفه بالوهم هو زلة كبيرة أعيذك بالله منها، وأنزهك عنها .. بينما التكفير والتخوين، أمور أخرى تتعلق بالجهل المتفشي ولا علاقة لها بمرسي.

بينما أوضح عيسي أنه سيفرد منشورا مستقلا يوضح فيه المقصود من الوهم والحقيقة فى قضية الشرعية ، بحسب قوله.

كما أشار إلي أن مستشار مرسي سبق أن وصف القائمين بعملية التخوين داخل معسكر مرسي بـ " مناكيد الشرعية"، وهم الذين يلبسون قميص الشرعية، ولا يقدمون شيئا إلا التخوين والسب والشتم.

وطالب الرافضين لجميع المبادرات بأن يقدموا بديلا ، غير مطالبتهم من فى السجون بالصمود ..دلنى على شخص واحد من هؤلاء له ابن او أخ معتقل ليشعر بالمعاناة، متسائلا : لماذا لا يقوم مؤيدو مرسي بطرح تصور عقلاني وواقعى يقوم على حل وسيط بعيدا عن الحل الصفرى؟


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