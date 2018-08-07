» 3 تفسيرات لرؤية المرأة التي تحفر قبرًا

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التراب

المكيدة

القبر

الخداع

المكر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد قراءة سورة البقرة عدة مرات رأيت امرأة تحفر قبرًا وأعادت التراب بعد ذلك. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قد يدل الحفر فى هذه الرؤيا على المكر والخداع والمكيدة.

والحفر واستخراج التراب لمن كان مريضًا أو عنده مريض فقد يكون ذلك قبره أو قرب أجله، ومن أُلقى في حفرة طلق إمرأته.

والوقوف على الحفرة ولم ينزل أو يقع فيها وكان بينه وبين زوجته خصام سيزول الخصام.

وردم الحفرة مرة أخرى يدل على الأمن من الخوف، والخلاص من الشدائد، أو التصالح مع ماكرين. وكون هذه الرؤيا جاءت بعد قراءة سورة البقرة عدة مرات فإن كنت تعانى من سحر فيجب المحافظة على قراءتها حتى تزول الأعراض التي تعانى منها وينفك السحر لقوله صلى الله عليه وسلم: (اقرؤا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة) رواه مسلم، والبطلة: هم السحرة.

وسورة البقرة لا تستطيعها السحرة، وهي شفاء من السحر بإذن الله تعالى. وسورة البقرة تطرد الشياطين من البيوت وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ) صحيح مسلم. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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