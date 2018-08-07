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استيراد ماكينة فحص وصيانة نمساوية لسكك حديد مصر

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وكالات : حنان حمدتو

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وقع كل من المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، وفولف جانج ورتنر المدير الإقليمي لشركة بلاتر النمساوية بالشرق الأوسط على عقد توريد وصيانة ماكينة فحص EM100U لسكك حديد مصر.

وحضر الاجتماع الذى عقد بمجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا التعاقد يأتي استكمالا للخطوات الجادة التي تبذلها الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات الأمان في منظومة السكك الحديدية، والتي تسهم في نقل الركاب والبضائع في مختلف ربوع الجمهورية.

من جانبه  أوضح وزير النقل أن الماكينة الجديدة تعتبر من أحدث طرازات الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، وتعد نقلة نوعية في استخدام طرازات حديثة بدلا من الطرازات القديمة لماكينات الفحص المملوكة للهيئة التي تعمل منذ 40 عاما، موضحا أن التكلفة الإجمالية للتعاقد على الماكينة تبلغ نحو 6.8 مليون يورو،  شاملة قطع الغيار المطلوبة، وقيمة عقد صيانة الماكينة لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى إمكانية أن يتم التوريد خلال عام.

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