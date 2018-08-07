تأجيل إعادة محاكمة 7 محامين بتهمة إهانة القضاء

07 أغسطس 2018 - 11:52 ص

قررت محكمة جنايات المنيا اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار طارق وصفى رئيس الدائرة الأولى تأجيل إعادة محكمة 7 من محامين مطاى بتهمة إهانة القضاء إلى جلسة اليوم الرابع من دور أكتوبر القادم مع إخلاء سبيل المتهمين.

وقال عز راشد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين برئاسة سامح عاشور نقيب محامين مصر الذى حضر جلسة اليوم، إن المحكمة استمعت الى بعض طلبات الدفاع بشأن مشاركة المحامين المتهمين فى القضية إلى جانب إعادة الاستماع إلى أقوال الشهود مرة أخرى والاطلاع على مقاطع الفيديو المرفقة بأوراق القضية.