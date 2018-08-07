القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ماكينات الرى بالعدوة

07 أغسطس 2018 - 12:05 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة ماكينات رى المزارعين من الحقول.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور مركز العدوة بتمكن ضباط البحث الجنائي بالمركز من ضبط وائل . ق . ح 21 سنة عامل السابق اتهامه في (3) قضايا (مخدرات – تبديد) وهني .م . ا 39 سنة سائق السابق اتهامه في (3) قضايا (مخدرات)

وضبط حسن . ع . ع 31 سنة فلاح السابق اتهامه في قضيتين وخيرى . ى . ع 32 سنة فلاح (مقيمون دائرة مركز بنى مزار، وبحوزتهم سيارة ربع نقل محمل عليها ماكينة رى وبتفتيشهم عثر بحوزة الأول سلاح نارى (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين من ذات العيار) وكمية من المفاتيح والمفكات المختلفة الأنواع.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بقيامهم بارتكاب واقعة سرقة ماكينة الرى المحملة على السيارة من إحدى الزراعات دائرة المركز وأن السيارة والأدوات المضبوطة هي المستخدمة في الواقعة كما أقر الأول بحيازته للسلاح النارى والذخائر "بقصد الدفاع" واستخدامه في نشاطهم الإجرامي.

وأرشدوا عن مكان السرقة بإحدى الزراعات الكائنة دائرة المركز أمكن الوصول لصاحب الماكينة المضبوطة وبعرضها عليه تعرف عليها وأضاف أنه كان في طريقة للإبلاغ عن سرقتها.

وبالعرض على مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.