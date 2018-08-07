ماذا قالت صحف العالم في وداع "الحضري"

07 أغسطس 2018 - 12:13 م

عقب إعلان أسطورة حراسة المرمى المصرية عصام الحضري اعتزاله "دوليًا" تسابقت صحف العالم للحديث عنه، خاصة وقد أنهى حياته الكروية الدولية بعدما شارك في كأس العالم بروسيا 2018 وحصل على لقب أكبر لاعب يشارك في تاريخ المونديال حيث بلغ من العمر 45 عامًا.

فقالت إذاعة الـ"بي بي سي"، "إن عصام الحضري أقدم لاعب في كأس العالم يعتزل دوليًا، فهو الذي سجل في كأس العالم اسمه كأكبر لاعب يشارك في البطولة يعلن اعتزاله اللعب الدولي".

وأضافت، "الحضري لعب آخر مباراة مع مصر أمام السعودية وأنقذ ركلة جزاء في المباراة التي خسرها الفراعنة بنتيجة 2-1".

وذكرت واشنطن بوست قائلة: "ظهر الحضري مع منتخب بلاده لأول مرة عام 1996، ولعب 159 مباراة دولية".

وأضافت: "إنه من المشاهير في وطنه منذ فوز منتخب مصر بثلاثة ألقاب متتالية لأمم أفريقيا".

فيما علقت فور فور تو بقولها، "الحضري صاحب الـ45 عاما يعتزل اللعب دوليًا".

وكتبت المجلة الإنجليزية: "بعد أن أصبح اللاعب المصري الأكبر الذي شارك في مباراة في كأس العالم، قرر الحضري التقاعد دوليًا".

في الوقت الذي علق فيه موقع FIFA قائلًا: "بعد أقل من شهرين من تسجيل رقم قياسي في كأس العالم FIFA ، أعلن حارس المرمى المصرى عصام الحضري اعتزاله كرة القدم دوليًا".

وأضاف: "في سن الـ 45 أصبح الحضرى أقدم لاعب في تاريخ كأس العالم عندما لعب ضد السعودية في روسيا 2018 على الرغم من خسارة مصر للمباراة 2-1".

وأضافت صحيفة الرياضية السعودية، عن قرار اعتزال الحضري قائلة، "بعد 22 عاماً.. الحضري يعتزل اللعب الدولي".

وقالت: "يعد الحضري، الذي يلقب باسم "السد العالي"، أحد أبرز لاعبي جيله ويحمل الكثير من الإنجازات على مستوى الأندية أو المنتخبات وقاد مصر لإحراز لقب كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية بين 2006 و2010 كما كان ضمن التشكيلة المتوجة باللقب القاري في 1998".