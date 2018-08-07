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حركة تنقلات لقيادات التضامن بالمنيا

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قرار محافظ المنيا
قرار محافظ المنيا

جمال زكى

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أصدر محافظ المنيا عصام البديوى اليوم الثلاثاء قرارًا بنقل عدد من قيادات التضامن الاجتماعى للعمل بالإدارات المختلفة بمراكز المحافظة بناء على مذكرة تم رفعها من  وكيل وزارة التضمن الاجتماعى بنقل عدد من القيادات للعمل بالإدارات الفنية والاجتماعية بمراكز المحافظة.

وشمل القرار نقل كل من إيمان عبد الظاهر الإسلامبولى مدير إدارة الجمعيات للعمل بإدارة الأسرة والطفولة لحين الإعلان أو شغلها، ونقل سوسن خليفة لقائم بعمل مدير إدارة الجمعيات إلى مدير إدارة مركز المنيا ونقل  سيد أبو بكر للعمل مدير لإدارة التأهيل الاجتماعى بالمديرية ونقل درغام محمد الصغير كبير أخصائيين للعمل بإدارة مركز سمالوط،  ونقل خالد فؤاد علام مدير إدارة مركز المنيل للعمل كمدير لإدارة لجمعيات  ونقل عرفات فؤاد محمد بند 2/3  للعمل بإدارة الجمعيات بالمديرية.

وأشار مصدر بتضامن المنيا، إلى أن هذه الحركة جاءت حفاظا على سير وانتظام العمل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للقيادات الشابة وتحقيق مبادئ العدالة بين موظفى الدولة وسرعة إنجاز مصالح  المواطنين.

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