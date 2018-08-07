» الحكومة تخفض أسعار الكهرباء لمواجهة الصيف

07 أغسطس 2018 - 12:47 م

أكدت وزارة الطاقة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الحكومة ستخفض رسوم الكهرباء للأسر بصورة مؤقتة، خلال شهري يوليو وأغسطس 2018، بنسبة تصل إلى 20%، لمساعدة المواطنين على مواجهة موجة الحرارة المرتفعة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي.

وقال وزير التجارة والصناعة والطاقة بيك ون-غيو في اجتماعه مع مسئولي الحكومة والحزب الحاكم، لوضع تدابير تخفف العبء الذي تتحمله الأسر من فواتير الكهرباء العالية في ظل الطقس الحار، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأضاف الوزير في بداية الاجتماع: "تسعى الحكومة لتخفيف رسوم الكهرباء خلال شهري يوليو وأغسطس، نحن أيضا نخطط لمساعدة الأسر الفقيرة على البقاء في درجة حرارة باردة في هذا الصيف الحار".

وتتعرض كوريا الجنوبية لطقس شديد الحرارة منذ عدة أسابيع، حيث ارتفعت درجة الحرارة في سول إلى 39.8 درجة الأربعاء الماضي، ورفعت موجة الحرارة القياسية مخاوف من فواتير الكهرباء العالية في المنازل.

من جهته، ووجه الرئيس مون جيه، كبار مسئولي الحكومة أمس الاثنين لوضع تدابير لتخفيف العبء المالي الناجم عن فواتير الكهرباء العالية لدى الأسر في شهري يوليو وأغسطس ، مع منح الأسر محدودة الدخل والمنشآت الاجتماعية، نسبة تخفيض أكبر على فواتير الكهرباء.

وتطبق كوريا الجنوبية نظام فاتورة الكهرباء التصاعدية للأسر، حيث تربط قيمة الفاتورة بحجم الاستهلاك، الأمر الذي تسبب في زيادة الأعباء أكثر على الأسر مقارنة مع القطاع الصناعي.

وبموجب هذا النظام، تفرض رسوم الكهرباء 93.3 وون (0.083 دولار) للمستوى الأول للكيلو وات (أقل من 200 كيلوات واحد/ساعة) و187.9 وون للمستوى الثاني (من 201-400 كيلووات)، وللمستوى الثالث 280.6 وون (للكيلو واط فوق 400 كيلووات) من رقم الكهرباء.

غير أن الحكومة والحزب الحاكم أقرا رفع الحد الأعلى للمستوى الأول من 300 الى 400 كيلوات/ساعة والمستوى الثاني من 400 الى 500 كيلوات، مدعيين بأن القرار الجديد يؤدي الى خفض الرسوم بنسبة 19.5% لكل أسرة، ويقدر إجمالي المبلغ المخفض بـ276.1 مليار وون (245.1 مليون دولار).