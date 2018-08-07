  • الثلاثاء 07 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:50 م
بحث متقدم
السيسي

شاهد.. الرئيس "السيسي" يستقبل ولي عهد أبو ظبي

العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي

بالفيديو.. سر اتجاه الإرهابيين لزراعة البانجو

شؤاطي الاسكندرية

"عروس البحر" تثير غضب المصريين

اعتقالات سرية لحرس بشار

اعتقالات سرية لحرس بشار

الراهب فلتاؤس المقاري

سبب تجريد الراهب المنتحر من رتبته

الديهى

إعلامي لـ"برلمانى": "اخرس والتزم الأدب"

طارة

هبوط اضطرارى لطائرة "مصر للطيران" فى تورنتو

وزير المالية ورئيس الجمارك الجديد

بالصور.. تعرف على الرئيس الجديد للجمارك

هذا ما يفعله "مناكيد" عودة مرسي

هذا ما يفعله "مناكيد" عودة مرسي

صلاح

"صلاح" لـ"ابراهيم سعيد": "خايف تقول الأكونت مسروق"

خبير عسكري يكشف ..

بالفيديو.. سر اتجاه الإرهابيين لزراعة البانجو

آخر الأخبار

العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي
العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"السيسي" يكشف عن سر للشعب المصري

#

"الغيطي" لجمهور "أبو تريكة": "مش عايزين دوشة"

#

زحام مرورى أعلى كوبرى الحرافيين

#

شاحنة نقل تدهس 15 سيارة على طريق المعادى

الإرهاب

سيناء

بانجو

حاتم صابر

إكسترانيوز

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن الكمية الكبيرة من مخدر البانجو التي تم تمكنت القوات المسلحة من ضبطها قبل دخولها لمصر، لها دلالات واضحة، فطبقًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات فإن مخدر البانجو لم يعد موجودًا، وقل بدرجة كبيرة، نتيجة انخفاض سعره للغاية، ولأن تأثيره كان خطيرًا جدًا، معقبا: "ابتدى يعمل مشاكل ويدمر خلايا المخ وابتدى سوقه يقل".

وأوضح "صابر" خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه منذ عام 2011 أصبح هذا المخدر شبه مختفٍ تمامًا من مصر، لكنه عاد مرة أخرى للظهور في عام 2018، من خلال هذه الجماعات، لأن الضخ المادي لهم لم يعد موجودًا.

وأشار إلى أن المتحدث العسكري في البيان رقم 26 أشار إلى "فتحة نفق واحدة بأسلاك إنترنت بمواد رفع بسيطة"، عكس ما كان موجود في السابق من أنفاق مجهزة تجهيز هندسي عسكري، ما يعني أن ضعف ضخ الأموال لهذه التنظيمات أصابها بالشلل، فكان الحل الوحيد أمامهم هو زراعة البانجو ثم محاولة إدخاله للسوق مرة أخرى، نظرًا لرخص سعره.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» خبر صادم للجمهور.. إليسا مصابة بمرض خطير
» الحكومة تخفض أسعار الكهرباء لمواجهة الصيف
» مكافأة 700 جنيه للعاملين مع قدوم عيد الأضحى
» السائل المنوي لزميلي أثبت أنني لا أنجب
» مطرب شهير: "رمضان" هيدبح اللي مش مؤمن بيه
» 3 تفسيرات لرؤية المرأة التي تحفر قبرًا
» شاهد.. سما المصري توثق "إنستجرام" بصورة ساخنة
» طالبة تحتفل بتخرجها مع تمساح 4 أمتار
» بالمستندات.. أرملة سعيد طرابيك تكشف سبب وفاته
» شاهد.. لحظة انفجار الطائرة التي حاولت اغتيال رئيس فنزويلا
» أسرة "السندريلا" تقاضي فريق عمل عادل إمام

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل