بالفيديو.. سر اتجاه الإرهابيين لزراعة البانجو

07 أغسطس 2018 - 01:00 م

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن الكمية الكبيرة من مخدر البانجو التي تم تمكنت القوات المسلحة من ضبطها قبل دخولها لمصر، لها دلالات واضحة، فطبقًا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات فإن مخدر البانجو لم يعد موجودًا، وقل بدرجة كبيرة، نتيجة انخفاض سعره للغاية، ولأن تأثيره كان خطيرًا جدًا، معقبا: "ابتدى يعمل مشاكل ويدمر خلايا المخ وابتدى سوقه يقل".

وأوضح "صابر" خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه منذ عام 2011 أصبح هذا المخدر شبه مختفٍ تمامًا من مصر، لكنه عاد مرة أخرى للظهور في عام 2018، من خلال هذه الجماعات، لأن الضخ المادي لهم لم يعد موجودًا.

وأشار إلى أن المتحدث العسكري في البيان رقم 26 أشار إلى "فتحة نفق واحدة بأسلاك إنترنت بمواد رفع بسيطة"، عكس ما كان موجود في السابق من أنفاق مجهزة تجهيز هندسي عسكري، ما يعني أن ضعف ضخ الأموال لهذه التنظيمات أصابها بالشلل، فكان الحل الوحيد أمامهم هو زراعة البانجو ثم محاولة إدخاله للسوق مرة أخرى، نظرًا لرخص سعره.

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