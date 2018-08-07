اعتقالات سرية لحرس بشار

07 أغسطس 2018 - 01:06 م

قامت الاستخبارات الخاصة لبشار الأسد، خلال الأسبوع الماضي بنقل عدد من الضباط المكلفين بحراسة بشار إلى أماكن متفرقة، بالإضافة إلي اعتقال عدد من ضباط حرس الموكب الرئاسي.

وكشف مصدر أمني من داخل أروقة النظام السوري الاستخباراتية عن أنه تم نقل عدد من الضباط المكلفين بحراسة الموكب الرئاسي لـ "بشار" إلى مناطق متفرقة، بحسب هيومن فويس.

وأضاف المصدر أن مخابرات النظام السوري، أقدمت على نقل عشرة ضباط من كبار الصف الأول المسئولين عن حماية موكب الأسد، وتم توزيعهم بشكل سري وعاجل على مناطق متفرقة.

وأوضح أن المخابرات الخاصة بقصر الأسد، قامت باعتقال أربعة ضباط من حرس الموكب الرئاسي، لافتا إلى أن العملية تمت خلال ساعات ودون أي علم مسبق من قبل حرس الأسد.

ولم تعرف الأسباب الكامنة وراء نقل الضباط واعتقال آخرين، إلا إن التوقعات الحالية تتمحور حول خلافات بينية بين أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري، وشكوك حول عملية اغتيالات لشخصيات بارزة.

فيما رجح مصدر خاص، أن العملية هدفها تخليص الحرس الخاص بالأسد من التمدد الإيراني، خوفاً من أي تطورات عكسية.