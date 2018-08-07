تشكيل الأهلي أمام المصري الليلة

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تشكيل المصري أمام الأهلي

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي، الاعتماد علي وليد أزارو لقيادة الفريق في لقاء الليلة أمام المصري البورسعيدي والمقرر أن ينطلق في الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الأهلى كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - كوليبالي - سعد سمير - أحمد فتحى

خط الوسط: عمرو السولية - حسام عاشور - ناصر ماهر - مؤمن زكريا - وليد سليمان

خط الهجوم: وليد أزارو


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