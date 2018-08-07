تجديد حبس المدير المالى السابق بنادى الزمالك

07 أغسطس 2018 - 01:18 م

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حبس محمد الشهاوى المدير المالى السابق بنادى الزمالك للألعاب الرياضة 15يومًا على ذمة التحقيقات فى المخالفات المالية لنادى الزمالك.

وقال عمر جلال هريدى دفاع "الشهاوى"، إن الدائرة 12 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، جددت حبس موكله 15يومًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة الأموال العامة، ووجهت إليه اتهام الاشتراك مع آخرين في تغيير العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت أول أمس بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزي، بالاشتراك مع آخرين.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.