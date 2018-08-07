» خبر صادم للجمهور.. إليسا مصابة بمرض خطير

07 أغسطس 2018 - 01:21 م

صدمت الفنانة اللبنانية، إليسا، الثلاثاء، جمهورها بإعلانها أنها كانت مريضة بسرطان الثدى.

وأعلنت إليسا عن سبب قوتها وعافيتها من المرض الخبيث في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، معبرة عن شكرها لمن يحبونها، في إشارة إلى قصة اسم الألبوم الأخير "إلى كل اللي بيحبوني".

وكتبت إليسا باللغة الإنجليزية "أنتم السبب وراء قوتي وصحتي.. أنتم قوتي وهذه القصة هي لأقول لكم "شكرًا" لكل من يحبني".

وأرفقت صاحبة "بدي دوب"، التغريدة بفيديو كليب أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، وهو من إخراج إنجي جمال .

والصدمة كانت في قصة الفيديو الذي تظهر فيه إليسا وهي تتحدث عن ظروف إصابتها بسرطان الثدي، وتحديها ظروف الحياة والمرض من أجل محبيها.