المحامى العام يقرر تشكيل لجنة للكشف على مريضة بمستشفى نفسية طنطا

قرر المحامى العام لنيابات طنطا الكلية تشكيل لجنة محايدة من خارج جامعة طنطا لتوقيع الكشف الطبى على مريضة شابة أودعها شقيقها مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، للتأكد من حالتها الصحية بعد أن ثارت شبهات حول إيداعها المستشفى بسبب الطمع بميراثها بعد وفاة والدها.

وفى سياق متصل قرر الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا استبعاد الدكتور المعالج والمباشر للحالة والذى أشرف على دخولها المستشفى وتشكيل لجنة ثلاثية ضمت الدكاترة محمد خليل ومها عيسى وإيهاب الصعيدى للكشف على المريضة ومناظرتها.

وتبين للجنة أن المريضة مها مصابة بحالة شيزوفيرينيا. وتخضع للعلاج المقرر وقدمت اللجنة الثلاثية تقريرًا بذلك