وضع حجر الأساس لمشروعات بتكلفة إجمالية 225 مليونا

قام اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم بتفقد ووضع حجر الأساس عدد من المشروعات القومية في عدد من المجالات تبلغ قيمتها 225 مليون جنيه حيث بدأ الجولة بوضع حجر أساس مدرسة بلتان الرسمية لغات بمركز طوخ بتكلفة 7.5 مليون جنيه على مساحة 5000 ألف متر مكعب وسيتم الإنتهاء منها وتسليمها في 7/5/2019 وسيتم خفض الكثافة الطلابية بالفصول بعد إنشاء المدرسة إلى 35 طالب.

كما قام المحافظ بوضع حجر أساس مدرسة حمدى ابو العينين الرسمية بالسيفا بمركز طوخ بتكلفة 7.5 مليون جنيه على مساحة 1300 متر وتبرع بالأرض المستشار حمدي أبو العينين وسيتم الإنتهاء منها وتسليمها في 15/6/2019.

كما قام عشماوي، بوضع حجر أساس مدرسة عزبة الكلايلة ابتدائى بطوخ بتكلفة 5.5 مليون جنيه وتبرع بالأرض المواطن السيد أبو العينين وسيتم الإنتهاء منها وتسليمها في 15/5/2019 .

كما قام المحافظ أيضًا بوضع حجر اساس مدرسة كفر الجمال الرسمية لغات بطوخ بتكلفة 4.5 مليون جنيه وتبرعت جمعية تنمية المجتمع المحلي بالأرض المنشأ عليها المدرسة وسيتم الإنتهاء منها وتسليمها في 15/5/2019.

وحرص محافظ القليوبية على مشاركة المتبرعين له في وضع حجر الأساس تقديرا لدورهم الفعال في تنمية المجتمع والمشاركة المجتمعية للنهوض بمستوي التعليم بالقرى والمناطق التي تحتاج لإقامة توسعات بالمدارس.

كما تفقد محافظ القليوبية توسعات محطة مياه العبادلة والتي تعمل بطاقة 69 ألف م3/ يوم لتصبح الطاقة الإجمالية بعد التوسعات 138 ألف لتر م3/يوم بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه كما قام بوضع حجر الأساس لمحطة مياه شبلنجة بمركز بنها بطاقة 17.840 ألف متر مكعب / اليوم بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه على مساحة 1.4 فدان وتم إعتماد التمويل والرسومات الهندسية وستغطي قرية شبلنجه بالكامل.

في مجال التعليم والأبنية التعليمية

وضع حجر أساس مدرسة بلتان الرسمية لغات بتكلفة 7.5 مليون جنيه

وضع حجر أساس مدرسة حمدى ابو العينين الرسمية بالسيفا بتكلفة 7.5 مليون جنيه.

وضع حجر أساس مدرسة عزبة الكلايلة ابتدائى بطوخ بتكلفة 5.5 مليون جنيه.

وضع حجر اساس مدرسة كفر الجمال الرسمية لغات بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

في مجال المياه

وضع حجر أساس محطة مياه شرب شبلنجة بتكلفة 100 مليون جنيه مدينة طوخ.

تفقد توسعات محطة مياه طوخ (العبادلة) طاقة 69 الف م3/س بتكلفة 100000 الف جنيه