شاهد.. الرئيس "السيسي" يستقبل ولي عهد أبو ظبي

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جانب من لقاء الرئيس السيسي وبن زايد

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عبدالفتاح السيسي

الرئيس

مطار القاهرة

محمد بن زايد آل نهيان

استقبل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي في مطار القاهرة الدولي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن أخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة ".
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