صبحى يكشف سرا خطيرا حول فيلمه غير المعروض "إخناتون"

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كشف الفنان محمد صبحى، عن سره حول الفيلم الذى أدى فيه دور الفرعون المصرى الصغير "إخناتون" وأخرجه شادى عبد السلام بعد عام 1974 ولكن غير معروف التاريخ بالتحديد، مشيرًا إلى أن الجهل بالتاريخ هى النتيجة الوحيدة التى خرج بها من هذه التجربة السينمائية.

وقال صبحى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "رغم أن الفيلم لم يُنفَّذ لضخامة ميزانيته ورغم مرارة شادي عبد السلام ومرارتي علي عدم تنفيذ حُلمنا معًا، إلا أنني أخبركم بشىء في كل تجربة حتي إن لم تكتمل تستفيد وفِي كل أزمة أو عتمة تحيط بك لابد من ظهور شعاع نور وعيت من تجربة إخناتون جهلي التام بالتاريخ الفرعوني لم أكن أعرف سوى مينا موحد القطرين وخوفو وخفرع ومنقرع".

وأضاف صبحى مرددًا: "كنّا في الأقصر أثناء رسم الشخصيات وأتي إليّ جرسون شاب من الأقصر أسمر الوجه ابتسامته جميلة لم تفارقني لحظة وقال لي نصاً: "أنا أعرف مصر أكثر منك أعرف تاريخها، ومنذ هذه اللحظة ولمدة ثلاث أشهر وأنا أقرأ كتب عن التاريخ الفرعوني لم أترك كتاباً عشقت مصر لتاريخها وعشقت هذا الشاب وكانت استفادتي كبيرة من هذه التجربة وهي الثقافة والقراءة في تاريخ حضارة عظيمة الحضارة الفرعونية بجانب تعاملي مع مخرج عبقري مثل شادي عبد السلام، أتمنى أن يعي المصري تاريخه وأتمنى أن تستفيدوا من كل تجربة في حياتكم حتي إن كانت مؤلمة ".




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