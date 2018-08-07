ضبط عامل يؤجر شقته للدعارة بـ7 آلاف فى الساعة

07 أغسطس 2018 - 02:10 م

تمكن رجال مباحث التجمع الأول من القبض على سمسار مع سيدة أثناء ممارسة الرذيلة وتسهيل ممارسة الدعارة مقابل 7 آلاف جنيه فى الساعة الواحدة، داخل شقة سكنية بالرحاب.

وردت معلومات تفيد باستقطاب "أ.ج"، فتيات لراغبى المتعة الحرام، وتأجير شقق سكنية داخل مجموعات مدينة الرحاب مقابل 2000 جنيه للشقة فى الساعة، وخمسة آلاف للفتاة الساقطة.

وتوصلت التحريات إلى أن السمسار كان يعمل سابقا بجهاز الرحاب، وتم فصله لسوء سلوكه، كما تم اتهامه بالتحرش بسيدة أثناء استئجار شقة، وقام المتهم بالعمل داخل مدينة الرحاب بالسمسرة، واستخدام معلومات السكان، حيث يتوفر لديه المعلومات الكافية والمؤكدة أثناء عمله بجهاز الرحاب بقسم تسجيل عقود الشقق المستأجرة.