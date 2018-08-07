"فيفا" يحقق مع الزمالك بسبب هذا اللاعب

07 أغسطس 2018 - 02:26 م

تقدم مهاجم الزمالك السابق أشيمبونج بشكوى ضد نادي الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أكد من خلالها أنه لم يحصل على مستحقاته المالية من النادي.

وقال مصدر إن أشيمبونج تقدم بالشكوى منذ قرابة أسبوعين عن طريق محاميه الخاص.

ويتواجد أشيمبونج فى قائمة الزمالك الحالية بالانتظار لفشل انتقاله لأى نادٍ آخر فى الصيف الماضى، ويتسلح النادى الأبيض باللوائح للرد على شكوى المهاجم الغانى، خاصة أنه مرتبط بعقد مع القلعة البيضاء وليس له حق المطالبة بمستحقاته كاملة عن الموسم الحالى، خاصة أنه لا يزال على ذمة النادى وبالتالى يحق له تقاضى 50% من قيمة عقده فقط حتى يناير المقبل وهو ما يرفضه اللاعب.

ووقع نادى الزمالك عقوبات تجاه أشيمبونج بسبب عدم التزامه فى الفترة الأخيرة، كما تقرر خضوع اللاعب للتحقيق لدى الشئون القانونية، اليوم الثلاثاء، للرد على الاتهامات الموجهة ضده بعدم الالتزام فى التدريبات وتعمد التمرد.