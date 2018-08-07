سؤال صادم لمستشار مرسى بسبب "محسوب"

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سؤال صادم لمستشار مرسي بسبب " محسوب"
سؤال صادم لمستشار مرسي بسبب " محسوب"

عبد القادر وحيد

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الفساد

محمد محسوب

احمد عبد العزيز

مستشار مرسي

عبد المجيد مشالي

طالب مؤيدو الرئيس الأسبق محمد مرسي، أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي لمرسي، بأن يكتب شهادته عن الفترة التي عاصر فيها مرسي، خاصة المتعلقة بفترة حكومة هشام قنديل والمطالبة بإقالة حكومته.

كما طالبوا مستشار مرسي إما أن يتحدث باسمه كشخص أو بصفته كمستشار للرئيس الأسبق، ويذكر كل الحقائق التي شاهدها، ومنها دور محسوب وطلبه بإقالة حكومة هشام قنديل وغيرها من الأمور أو يلتزم الصمت.

وأضافوا إما أن تقول كل شىء أو لا تقل شيئا بصفتك وتظل في منطقة الإنسان العادي مثلنا، فليس الواقع الآن يحتاج لشهادة المستشار مشالي، أين شهادتك أنت، ويا ريت تكون عن كل شىء في محسوب وغيره، ولا داعي للكتابة بروحين.

كان مستشار مرسي قد كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" شهادة بحق محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، علي لسان عبد المجيد مشالي أحد أعضاء الفريق الرئاسي للرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقال مشالي في شهادته إنه لا توجد أي شائبة تتعلق بمحسوب، وبالعكس، وأن عددًا من أفراد الفريق الرئاسي  وقتها حاولوا إقناعه بالرجوع عن الاستقالة، ولكنه أصر على قراره.

وأوضح أن مرسي كان حريصًا عليه، ومتمسكًا به، وواثقًا فيه، حتى آخر لحظة.

جاء هذا بعد أن هاجمت الإعلامية آيات عرابي المحسوبة من أنصار مرسي، محمد محسوب، وأنه كان متهمًا بالفساد، وأن مرسي طلب منه الاستقالة، ولكنه لم يستقل، بحسب وصفها.

وتحدّت عرابي أن يخرج محسوب علي قنوات وصفتها بالضلال، ويكذب اتهاماتها.

من جانبه هاجم أسامة رشدي المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية عرابي ووصفها بأنها "تهرف بما لا تعلم"، متسائلاً: لحساب من تعمل هذه السيدة، فهي تتحدث في وقائع لا علاقة لها بها، فقد كنا نحن الشهود عليها؟

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