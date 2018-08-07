شاهد.. تصويبة ترفع فريق الدفاع الجوي المصري للمركز الأول

07 أغسطس 2018 - 02:51 م

حصلت مصر على المركز الأول في الجولة الثانية من مسابقة Clear Sky في الصين بفضل تصويبة من فريق الدفاع الجوى المصرى المشترك فى مسابقة المباريات الحربية فى الصين أثناء قيام رامٍ مصرى بإطلاق صاروخ على هدف وإصابته إصابة مباشرة تناقلتها وكالة الانباء الصينية واصفة إياها بالرائعة.

كانت فعاليات المباريات الحربية الدولية 2018 قد انطلقت بجمهورية روسيا الاتحادية الأسبوع الماضي بقاعدة باتريوت بارك بالعاصمة الروسية موسكو وباقي المدن الروسية التي تقام بها المسابقات بمشاركة 33 دولة وأكثر من 200 فريق يمثلون الدول المشاركة التي تتنافس في مختلف المسابقات.

كما انطلقت فعاليات الافتتاح بجمهورية الصين الشعبية بمدينة كورلا بمشاركة فريق من القوات المسلحة المصرية والدول المتنافسة في المسابقات المقامة علي الأراضى الصينية، حيث تقام مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018 هذا العام بميادين تدريب متعددة على أراضى الدول المنظمة، وتشارك القوات المسلحة المصرية بخمس فرق ضمن مختلف المسابقات المقامة بدولتى روسيا الإتحادية والصين الشعبية وتستمر المسابقات حتي الحادي عشر من أغسطس 2018.

وتعد هذه المسابقات فرصة عظيمة لدعم وزيادة التعاون العسكرى بين الدول المشاركة.