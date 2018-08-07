مصر للطيران: إقلاع 24 رحلة لنقل الحجاج غدًا

07 أغسطس 2018 - 03:01 م

أعلنت شركة مصر للطيران، عن أنها ستكثف رحلات سفر الحجاج من مطار القاهرة الدولي، بدابة من غدٍ الأربعاء، وسيتم إقلاع 24 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، من المقرر أن تسير الشركة 13 رحلة جوية إلى جدة لنقل 3100حاج من بينهم آخر 3 رحلات لنقل حجاج فلسطين.

وأضافت الشركة فى بيان لها، أن حجاج قرعة القاهرة، وتضامن الغربية، والمؤسسة والحج السياحي وترانزيت أمستردام، وبانكوك، ودار السلام، وبعثات وزارة الداخلية وعمل، بينما تسير الشركة 11 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، لنقل 2300 حاج من حجاج قرعة التنازلات، والقليوبية، وقرعة مجلس النواب، وتضامن الجيزة، والمركزية ، وترانزيت لندن وميلانو وبانكوك وأمستردام وتورنتو وحجاج باماكو وبعثة عمل.

واليوم سيرت الشركة وفق بيانها 21 رحلة جوية لنقل 5320 حاجًا إلى الأراضي المقدسة، بواقع 12 رحلة إلى جدة تقلع منها 11 رحلة من القاهرة، ورحلة من الأقصر، لنقل 3366 حاجا من حجاج السياحة، وحجاج فلسطين وقرعة القاهرة، وسوهاج، وقنا، وترانزيت بروكسل وباريس، بالإضافة إلى رحلة عمل، كما تقلع 9 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1954 حاجًا من حجاج قرعة الفيوم، ودمياط، وتنازلات وتضامن الدقهلية، وحجاج باماكو، وترانزيت تونس، وباريس، وميلانو.