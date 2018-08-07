إحالة محامٍ متهم بذبح طبيب الساحل داخل عيادته للتأديب

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قضايا وحوادث

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نقابة المحاميين

طبيب الساحل

كحاطكة طبيب الساحل

ذبح محامى

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة محامي المتهم الداعشي حسن زكريا، المتهم بذبح طبيب الساحل داخل عيادته للجنة تأديب نقابة المحامين وأجلت نظر القضية لجلسة 14 أغسطس الجاري لانتداب محامٍ آخر للمتهم .

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الساحل بلاغًا، بتجمع بعض المواطنين إثر استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارات بشارع الترعة الغربي، وضبط أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض "مطواة" ملوثة بالدماء أثناء هروبه من العقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشخص المضبوط يدعى"حسن. زكريا" 30 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعي ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية، وأنه توجه إلى عيادة الدكتور "ثروت. ج" 82 سنة، طبيب أنف وأذن وحنجرة، عقب انتهاء مواعيد العمل بالعيادة، والتقى بممرضة بالعيادة تدعى"سوزان. ك" 40 سنة بزعم توقيع الكشف الطبي عليه ولدى سماحها له بالدخول لغرفة الكشف توجه إلى الغرفة مهرولا وأعقب ذلك استغاثة الطبيب وشاهدته خلال تعديه عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأصابه بجروح طعنية أودت بحياته ولدى محاولتها منعه من الهرب تعدى عليها بذات السلاح الأبيض فأصابها بجروح طعنية ولاذ بالفرار، فاستغاثت بالأهالي ولدى ضبطه تعدى على أحدهم فأصابه بجرح نافذ بالبطن، وتمكن الأهالي من ضبطه.

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