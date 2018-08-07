الإفراج عن 1118 سجينًا بمناسبة ثورة يوليو

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ودع 1118 سجينًا الزنازين، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (334/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة يوليو.

وواصل قطاع السجون بإشراف اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية للسجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 395 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 723 نزيلاً إفراجاً شرطياً.. بإجمالى 1118 مفرجا عنهم.

  


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