  • الثلاثاء 07 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:27 م
بحث متقدم
السيسي ومحمد بن زايد

تفاصيل لقاء «السيسي» بـ«محمد بن زايد»

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

مليون جنيه غرامة على مخالفي "البيانات الشخصية"

الحضري

ماذا قالت الصحف الإسرائيلية عن اعتزال «الحضري»؟

معصوم مرزوق

اتهام معصوم مرزوق بمحاولة قلب نظام الحكم

صورة المسيح بالمتحف القبطي

حقيقة سرقة أيقونة المسيح من المتحف القبطي

ابراهيم سعيد

إبراهيم سعيد لـ«محمد صلاح»: «اتق الله»

للمرة الثانية.. قائمة العفو الرئاسى بدون "إخوان"

الإفراج عن 1118 سجينًا بعفو رئاسي

قرار سوري يهدد السيراميك المصري

قرار سوري يهدد السيراميك المصري

سؤال صادم لمستشار مرسي بسبب " محسوب"

سؤال صادم لمستشار مرسى بسبب "محسوب"

كاف

"كاف" يوقف حكم مدى الحياة وآخرين 10 سنوات

«جوجل» يحتفل بميلاد «أبو الطب الحديث» ابن سينا

الصفحة الأخيرة

العالم والفيلسوف والمفكر الإسلامي، ابن سينا
العالم والفيلسوف والمفكر الإسلامي، ابن سينا

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

جوجل يحتفي بالعالم الأسطوري "ابن سينا"

#

"جوجل" يحتفل بميلاد الروائية الراحلة "عنبرة"

#

مفاجأة.. شعر الذرة لعلاج القلب والسكر

#

"جوجل" يحتفل بميلاد الكاتبة رضوى عاشور

جوجل

ابن سينا

أبو الطب الحديث

الاحتفال بميلاد

بمناسبة مرور 1038 عاما على ميلاد العالم والفيلسوف والمفكر، ابن سينا، اليوم الثلاثاء، يحتفل محرك البحث الشهير "جوجل" بإنجازاته في مجالات الطب والأدب والفلسفة.

وقام "جوجل" بعرض شعار لابن سينا، بريشة الفنانة سينثيا يوان تشنج، ومن الممكن رؤيته فقط في المغرب والجزائر وليبيا ومصر والمملكة العربية السعودية والعراق وعمان والإمارات العربية المتحدة.

ويعد "ابن سينا" واحدا من أعظم المفكرين في العصر الذهبي الإسلامي، وولد في عام 980 ميلادية، في قرية أفشنة بالقرب من بخارى (أوزبكستان حاليا) وبدأ في حفظ القرآن عندما بلغ العاشرة، وعندما بلغ الـ 16، بدأ في دراسة الطب، وبعد مرور عامين بدأ في معالجة المرضى.

ولكن بعد ذلك، شهدت السلالة السامانية (وهي فترة مضطربة في تاريخ المنطقة) نهايتها، دفعت ابن سينا للتجول في المدن والبلدات، والعمل في وظائف متنوعة.

وبسبب سمعته المتنامية في مجال الطب، فإن العلماء توافدوا عليه للمشاركة معه في الدراسات والمناقشة.

وعرف ابن سينا بالعديد من الألقاب، منها "الشيخ الرئيس"، وأطلق عليه الغربيون "أمير الأطباء" و"أبو الطب الحديث" في العصور الوسطى.

ويعد ابن سينا أول من وصف التهاب السحايا الأولي وصفا صحيحا، كما وصف أسباب اليرقان، ووصف أعراض حصى المثانة، وانتبه إلى أثر المعالجة النفسانية في الشفاء من الكثير من الأمراض.

واستقر ابن سينا في نهاية المطاف في أصفهان، وعمل كموظف عند الأمير المحلي، الحاكم، محمد بن رستم دوشمانزيار، وفي خلال تلك الفترة، كتب ابن سينا أعماله الفلسفية والعلمية، والتي تضمنت مواضيع في الكيمياء وعلم الفلك وعلم النفس واللاهوت الإسلامي، واتبع أسلوب أبقراط وجالينوس.

ويُعتقد أن ابن سينا كتب أكثر من 400 كتاب، نجا منها 240 حتى يومنا هذا، وكانت موسوعته الطبية الخمسة، "قانون الطب" أهم إسهاماته في العلوم الطبية.

كما أن من أشهر مؤلفات ابن سينا، موسوعة "الكنسي"، وهي المكونة من 5 مجلدات، وتم ترجمتها في الغرب إلى اللاتينية في القرن الـ 12، وكانت تستخدم كمرجع طبي أساسي في أوروبا حتى القرن الـ 17.

وتوفي ابن سينا في همدان (إيران حاليا) سنة 1037 ميلادية.   


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «إليسا» تعلن إصابتها بمرض خطير
» حازم إمام يهنئ «متعب»
» مليون جنيه غرامة على مخالفي "البيانات الشخصية"
» البورصة تربح 6.8 مليار جنيه
» مقتل 528 مدنيا باعتداءات على المدارس في سوريا
» رسالة مؤثرة من الكاف لـ«الحضري»
» «جوجل» يحتفل بميلاد «أبو الطب الحديث» ابن سينا
» ذهب لتكفين الميت... فاستيقظ الميت ودفن المكفن
» الذهب يرتفع ليسجل هذا الرقم
» "الجبلاية" يصدم "ميدو" بهذا القرار
» خبر صادم للجمهور.. إليسا مصابة بمرض خطير

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:51 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل