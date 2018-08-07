اتهام معصوم مرزوق بمحاولة قلب نظام الحكم

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قلب نظام الحكم

معصوم مرزوق

إثارة الرأى العام

تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد السفير معصوم مرزوق، يتهمونه فيها بمحاولة قلب نظام الحكم وتعمد إثارة الرأي العام، وإهانة الهيئة القضائية الممثلة في المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وتضمنت البلاغات التي تحمل أرقام "5060 جنح الوايلي، 7762 جنح مصر الجديدة، 15804 جنح المطرية/القاهرة"، وكذا بلاغ رقم 2018/4871 عرائض المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية"، المطالبة بضبط "مرزوق" وإحضاره وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.

كما تقدم المحامي سمير الششتاوي، ببلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر، برقم 2018/4252 ضد معصوم مرزوق، لتحريضه على قلب نظام الحكم، ومخالفته قانون التظاهر بعد دعوته الشعب للتظاهر بميدان التحرير للمطالبة بالاستفتاء على نظام الحكم الحالي.


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