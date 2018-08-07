  • الثلاثاء 07 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:25 م
بحث متقدم
السيسي ومحمد بن زايد

تفاصيل لقاء «السيسي» بـ«محمد بن زايد»

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

مليون جنيه غرامة على مخالفي "البيانات الشخصية"

الحضري

ماذا قالت الصحف الإسرائيلية عن اعتزال «الحضري»؟

معصوم مرزوق

اتهام معصوم مرزوق بمحاولة قلب نظام الحكم

صورة المسيح بالمتحف القبطي

حقيقة سرقة أيقونة المسيح من المتحف القبطي

ابراهيم سعيد

إبراهيم سعيد لـ«محمد صلاح»: «اتق الله»

للمرة الثانية.. قائمة العفو الرئاسى بدون "إخوان"

الإفراج عن 1118 سجينًا بعفو رئاسي

قرار سوري يهدد السيراميك المصري

قرار سوري يهدد السيراميك المصري

سؤال صادم لمستشار مرسي بسبب " محسوب"

سؤال صادم لمستشار مرسى بسبب "محسوب"

كاف

"كاف" يوقف حكم مدى الحياة وآخرين 10 سنوات

ماذا قالت الصحف الإسرائيلية عن اعتزال «الحضري»؟

الرياضة

الحضري
الحضري

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

ماذا قالت صحف العالم في وداع "الحضري"

#

بالفيديو.. إسرائيل تستغل تصريحات "عادل إمام" ضد حماس

#

الاحتلال يفرج عن 14 من ركاب سفينة "الحرية" الفلسطينية

#

إسرائيل تعترض سفينة "الحرية" لكسر الحصار على غزة

إسرائيل

المصريون

الحضرى

الصحف

سلطت الصحف والمواقع الأسرائيلية الضوء على اعتزال عصام الحضري، بعد تمثيله للفراعنة طوال 22 سنة و4 أشهر و12 يوما، بعد تمثيله للفراعنة طوال 22 سنة و4 أشهر و12 يوما.

وذكر موقع "واللا" الإخباري، العبري أن الحضري الذي أصبح أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم هذا الصيف قرر إنهاء مسيرته الدولية.

وأشار التقرير العبري إلى أن قرار الاعتزال ينهي مسيرة 22 عامًا للاعب في مجال لعب الكرة مع المنتخب الأول، لافتًا إلى  أنه من المتوقع أن يلعب مع الإسماعيلي في الدوري المصري خلال الموسم المقبل.

فيما قالت صحيفة "معاريف" العبرية: إن دخول الحضري في هذا السن للمونديال سجل في التاريخ، وبذلك أصبح أكبر لاعب يشارك في نهائيات كأس العالم عن عمر 45 عامًا.

وسلطت الضوء على تصريحات الحضري وقوله: "اليوم، بعد 22 سنة و4 أشهر و12 يوما، على مباراتي الأولى بقميص المنتخب الوطني المصري، رأيت أنها اللحظة الأنسب لتعليق قفازاتي، بعدما وفقني الله لتحقيق كل ما حلمت بتحقيقه مع منتخبنا الحبيب، لإسعاد شعبنا المصري العظيم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «إليسا» تعلن إصابتها بمرض خطير
» حازم إمام يهنئ «متعب»
» مليون جنيه غرامة على مخالفي "البيانات الشخصية"
» البورصة تربح 6.8 مليار جنيه
» مقتل 528 مدنيا باعتداءات على المدارس في سوريا
» رسالة مؤثرة من الكاف لـ«الحضري»
» «جوجل» يحتفل بميلاد «أبو الطب الحديث» ابن سينا
» ذهب لتكفين الميت... فاستيقظ الميت ودفن المكفن
» الذهب يرتفع ليسجل هذا الرقم
» "الجبلاية" يصدم "ميدو" بهذا القرار
» خبر صادم للجمهور.. إليسا مصابة بمرض خطير

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:51 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل