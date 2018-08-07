ماذا قالت الصحف الإسرائيلية عن اعتزال «الحضري»؟

07 أغسطس 2018 - 04:30 م

سلطت الصحف والمواقع الأسرائيلية الضوء على اعتزال عصام الحضري، بعد تمثيله للفراعنة طوال 22 سنة و4 أشهر و12 يوما، بعد تمثيله للفراعنة طوال 22 سنة و4 أشهر و12 يوما.

وذكر موقع "واللا" الإخباري، العبري أن الحضري الذي أصبح أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم هذا الصيف قرر إنهاء مسيرته الدولية.

وأشار التقرير العبري إلى أن قرار الاعتزال ينهي مسيرة 22 عامًا للاعب في مجال لعب الكرة مع المنتخب الأول، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يلعب مع الإسماعيلي في الدوري المصري خلال الموسم المقبل.

فيما قالت صحيفة "معاريف" العبرية: إن دخول الحضري في هذا السن للمونديال سجل في التاريخ، وبذلك أصبح أكبر لاعب يشارك في نهائيات كأس العالم عن عمر 45 عامًا.

وسلطت الضوء على تصريحات الحضري وقوله: "اليوم، بعد 22 سنة و4 أشهر و12 يوما، على مباراتي الأولى بقميص المنتخب الوطني المصري، رأيت أنها اللحظة الأنسب لتعليق قفازاتي، بعدما وفقني الله لتحقيق كل ما حلمت بتحقيقه مع منتخبنا الحبيب، لإسعاد شعبنا المصري العظيم".