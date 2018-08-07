» رسالة مؤثرة من الكاف لـ«الحضري»

07 أغسطس 2018 - 04:44 م

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، رسالة مؤثرة إلى عصام الحضري، أسطورة حراسة كرة القدم المصرية، عقب قراره باعتزال اللعب دوليا مع المنتخب، أكد فيها أنه حارس مميز وحقق العديد من البطولات الرائعة.

ونشر الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "عصام الحضري أعلن اعتزاله اللعب دوليا مع المننخب المصري في عمر الـ45.. شكرا على الذكريات الرائعة".

يذكر أن عصام الحضري شارك في مونديال روسيا 2018 مع المنتخب ليصبح أكبر لاعب شارك في المونديال عبر تاريخه.