» «إليسا» تعلن إصابتها بمرض خطير

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مرض

اليسا

سرطان الثدى

خطير

لجأت المطربة اللبنانية إليسا لطريقة مفاجئة من أجل الإعلان لأول مرة عن تجربتها المريرة مع مرض سرطان الثدي، وذلك من خلال أغنية مصورة.

وفي بداية أحدث فيديو كليب لها، كشفت الفنانة اللبنانية عما عانته بعدما علمت بأمر إصابتها بسرطان الثدي، الأمر الذي أثار التباسا.

وتقول الفنانة الشهيرة في بداية فيديو كليب "كل اللي بيحبوكي"، إن السرطان يشكل لحظة فارقة لدى من تصاب به، حتى أنها تتساءل بخوف بشأن ما إذا كانت ستعيش إلى الغد.

وأضافت أن الطبيب أجابها باستغراب حين قالت له إنها تموت وجعا إذ خاطبها "أنت مجنونة، لأنك لم تستوعبي أنك تعانين مرضا مميتا، وتعيشين حياتك كما لو أنك مصابة بمجرد نزلة برد".

وذكرت إليسا أنها عاشت لحظات صعبة كانت تنتقل فيها بين حصص العلاج في المستشفى واستوديو تسجيل الأعمال الغنائية التي لم تتوقف عنها رغم إصابتها بالمرض.

وحثت إليسا في نهاية الكليب النساء على مواجهة المرض باللجوء إلى كشفت مبكر وكتبت "أنا تعافيت.. قاومت المرض وغلبته..لا تهمليه..واجهيه".

وأثارت الكليب ضجة وتفاعلا واسعين على المنصات الاجتماعية، إذ لم يسبق لإليسا أن تحدثت بشكل رسمي عن إصابتها أو شفائها من المرض الخبيث.

وحقق الكليب عدد مشاهدات مرتفعا في اليوم الأول لطرحه بيوتيوب، متجاوزا 60 ألف.


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