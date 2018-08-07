  • الثلاثاء 07 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:27 م
بحث متقدم
السيسي ومحمد بن زايد

تفاصيل لقاء «السيسي» بـ«محمد بن زايد»

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

مليون جنيه غرامة على مخالفي "البيانات الشخصية"

الحضري

ماذا قالت الصحف الإسرائيلية عن اعتزال «الحضري»؟

معصوم مرزوق

اتهام معصوم مرزوق بمحاولة قلب نظام الحكم

صورة المسيح بالمتحف القبطي

حقيقة سرقة أيقونة المسيح من المتحف القبطي

ابراهيم سعيد

إبراهيم سعيد لـ«محمد صلاح»: «اتق الله»

للمرة الثانية.. قائمة العفو الرئاسى بدون "إخوان"

الإفراج عن 1118 سجينًا بعفو رئاسي

قرار سوري يهدد السيراميك المصري

قرار سوري يهدد السيراميك المصري

سؤال صادم لمستشار مرسي بسبب " محسوب"

سؤال صادم لمستشار مرسى بسبب "محسوب"

كاف

"كاف" يوقف حكم مدى الحياة وآخرين 10 سنوات

رصاصة خاطئة تودي بحياة المطرب السعودى «ماجد الماجد»

عرب وعالم

ماجد الماجد
ماجد الماجد

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

وفاة فنان شهير بعد تعرضه لطلق ناري

#

عبارات تهاجم إسرائيل بحفل مطرب بريطاني شهير

#

غموض بشأن وفاة مطرب شعبي شهير

#

شاهد .. عمرو دياب يثير الجدل من جديد .. والسبب "دينا الشربيني"

السعودية

مصرع

تفاصيل

المطرب

ماجد الماجد

توفى المطرب السعودى ماجد الماجد عن عمر يناهز الـ51 عاماً فى أحد مستشفيات العاصمة الرياض إثر إصابته بطلق نارى بالخطأ دخل على إثره العناية المركزة حتى أعلنت وفاته.

وقال صديق للفنان لـ"العربية"، إن الحادثة كانت فاجعة بالنسبة لهم ولجمهور الماجد الذى يعرف بأخلاقه وحبه لفنه، مبيناً أن الفنان كان يرقد فى المستشفى فى حالة صحية صعبة حتى وفاته.

ونعى جمهور الأغنية الشعبية الفنان الماجد الذى قدم تعاونات مع عدد من الفنانين، بينهم الفنان خالد عبدالرحمن الذى سبق أن لحن وكتب له، وقدما الأغنية الشهيرة "رعش قلبى"، وسبق أن قال عنه فى حديث تلفزيونى: "هذا الرجل من أنقى البشر".

يذكر أن رصيد الماجد الفنى حوالى 15 ألبوما بعد مسيرة فنية طويلة بدأت منذ الثمانينات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «إليسا» تعلن إصابتها بمرض خطير
» حازم إمام يهنئ «متعب»
» مليون جنيه غرامة على مخالفي "البيانات الشخصية"
» البورصة تربح 6.8 مليار جنيه
» مقتل 528 مدنيا باعتداءات على المدارس في سوريا
» رسالة مؤثرة من الكاف لـ«الحضري»
» «جوجل» يحتفل بميلاد «أبو الطب الحديث» ابن سينا
» ذهب لتكفين الميت... فاستيقظ الميت ودفن المكفن
» الذهب يرتفع ليسجل هذا الرقم
» "الجبلاية" يصدم "ميدو" بهذا القرار
» خبر صادم للجمهور.. إليسا مصابة بمرض خطير

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:51 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل