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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"الهجوم على فندق الأهرامات"

قضايا وحوادث

غدًا.. المتهمون بتفجير فندق الأهرامات الثلاثة يواجهون القضاء
ارشيفية

شيماء السيد

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تخريب

فندق

الأهرامات

الجنايات

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محاكمة 26 متهمًا، في اتهامهم بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم لجلسة 22 سبتمبر القادم.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات وقالت في أمر الإحالة بأنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.



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