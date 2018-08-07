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بالفيديو.. جيش من النمل يبني جسرًا معلقًا لغزو خلية دبابير

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جيش من النمل يبني جسرا معلقا لغزو خلية دبابير
جيش من النمل يبني جسرا معلقا لغزو خلية دبابير

خالد الشرقاوي

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غزو

جيش من النمل

جسر معلق

خلية دبابير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، فيديو رائجًا يعكس مشهدًا بديعًا لجيوش من النمل، وهي تتكاتف مع بعضها، لبناء جسر معلق بواسطة أجسادها.

وأول من شارك الفيديو، مستخدم على "تويتر"، يدعى فرانسيسكو بوني، الذي يظهر تعاون جيوش النمل مع بعضها البعض في شكل متناسق، لبناء جسر معلق من أجل الوصول إلى خلية دبابير، المعلقة على حافة السطح.

وبالفعل تمكن النمل من نهب الخلية، المكونة من يرقات وبيض للدبابير.

وأشار ناشر الفيديو، إلى أن النمل حسن من حركة المرور على الجسر الذي صنعه، باستخدام خط داخلي لمن يحملون الغنائم، بالإضافة إلى سير بعضهم على الحواف الخارجية للجسر، أي فوق رفاقهم.



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