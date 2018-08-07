تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

خالد الشرقاوي
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 أغسطس.
وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه فى التعاملات المسائية، في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.
وفي بنوك التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي وكريدي أجريكول والبركة وقناة السويس استقر سعر الدولار عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.
وظل الدولار ثابتا في بنوك القاهرة والإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.
أما عن السوق الموازى، استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.
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