» استئناف عمل معبر رفح غدًا

07 أغسطس 2018 - 06:57 م

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود (حكومية) في قطاع غزة، استئناف عمل معبر رفح البري، غدا الأربعاء، لسفر المواطنين، بعد توقفه 4 أيام لسفر حجاج بيت الله الحرام للديار المقدّسة.

وقالت الإدارة، اليوم الثلاثاء، في بيان مقتضب، إنّ "المعبر "سيعمل غدًا في الاتجاهين لسفر المواطنين وعودة العالقين من الجانب المصري بعد انتهاء سفر حجاج بيت الله الحرام".

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، أن 3321 حاجا سيغادرون القطاع إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، بالتزامن مع إعلان السلطات المصرية تخصيص 4 أيام لسفر حجاج غزة.

وقررت السلطات المصرية، في مايو الماضي، فتح معبر رفح، بعد أن كانت تغلقه بشكل شبه كامل منذ يوليو 2013.