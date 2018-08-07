» وديًا.. الزمالك يكتسح الداخلية 0/7

07 أغسطس 2018 - 07:07 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كاسحًا على نظيره الداخلية، بسبعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على الملعب الفرعي بإستاد القاهرة، في إطار استعدادات الفريق الأبيض للقاء القادسية الكويتي في البطولة العربية المقرر له يوم السبت المقبل بإستاد برج العرب.

بدأ الفريق الأبيض المباراة مهاجما وينجح عمر السعيد في تسجيل هدف التقدم للأبيض في الدقيقة السابعة، وفي الدقيقة الحادية عشرة ينجح محمد إبراهيم في تسجيل الهدف الثاني للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 11 بعد تعرض عبد الله جمعة للعرقلة داخل منطقة جزاء الداخلية وفي الدقيقة الخامسة عشرة يلغي الحكم هدفا لمحمد عنتر بداعي التسلل، ويحاول الداخلية تقليص الفارق، وفي الدقيقة 39 يسجل محمد عنتر الهدف الثالث للفريق الأبيض من انفراد بالمرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية.

وفي الشوط الثاني نجح عمر السعيد في تسجيل الهدف الرابع للزمالك من ضربة رأس في الدقيقة 47، قبل أن يعود السعيد ويحرز الهدف الخامس للفريق الأبيض والثالث له في الدقيقة 50 من تسديدة من داخل منطقة جزاء الداخلية سكنت على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 81 يسجل عبد الله جمعة الهدف السادس للزمالك من تسديدة قوية خدعت الحارس وسكنت المرمى، ويحرز أحمد مدبولي الهدف السابع في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بسباعية.