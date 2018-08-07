«الديهي»: الدولة تقود حربًا ضد الفساد بلا استثناءات

07 أغسطس 2018 - 07:25 م

علّق الإعلامي نشأت الديهي، على خبر إلقاء الرقابة الإدارية، القبض على رئيس حي الهرم؛ متلبسًا بتلقيه رشوة في مكتبه، قائلاً: "الدولة تقود حربًا ضد الفساد بلا استثناءات".

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten" اليوم، الثلاثاء، إن الدولة تطبق القوانين التي تحارب الفساد بكل صرامة، مشيرًا إلى أنه لم يكن الفقر أبدًا مدعاة للفساد.

وتساءل "الديهي": "لماذا يتعاطف المواطنين مع قضايا الفساد؟ ولماذا لا يتعظ كل الفاسدين رغم الضرب بيد من حديد؟".



