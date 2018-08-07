الرئاسة الألمانية: «أردوغان» يزور ألمانيا الشهر المقبل

07 أغسطس 2018 - 07:25 م

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيجري زيارة رسمية إلى ألمانيا أواخر سبتمبر المقبل.

ونقلت الوكالة عن الرئاسة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن "أردوغان" سيزور البلاد، يومي 28 و29 سبتمبر المقبل.

وأوضحت أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، سيستقبل نظيره التركي بمراسم عسكرية.

وأشارت إلى أن "أردوغان" سيلتقي خلال الزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحسب وكالة "الأناضول".