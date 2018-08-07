برنامجين ودبلومة مهنية بنظام التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة المنيا

07 أغسطس 2018 - 07:56 م

وقع الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا بروتوكولاً للتعاون المشترك مع جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد عبد العاطى صالح، للإشتراك فى تنفيذ برنامجين ودبلومة مهنية لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بكليتي التربية للطفولة المبكرة ودار العلوم.

شهد توقيع البروتوكول من قبل جامعة المنيا، الدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا، ومن قبل جامعة دمنهور الدكتور زكريا الزرقا مدير مركز التعليم المدمج بجامعة دمنهور.

وأشار الدكتور محمد جلال حسن أن البروتوكول يتضمن تقديم برنامج رياض الأطفال بكلية التربية للطفولة المبكرة، وبرنامج آخر للعلوم اللغوية والإسلامية وتحقيق التراث بكلية دار العلوم جامعة المنيا لمنح درجة البكالوريوس والليسانس المهني بنظام التعليم الإلكتروني المدمج لمدة 4 سنوات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية وما يعادلها، من الدبلومات الفنية شريطة أن يكون المتقدم مر عليه خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل، بالإضافة إلى دبلومة مهنية لذوى الاحتياجات الخاصة ومدتها عام، وذلك للحاصلين على المؤهلات العليا وجميع خريجى الكليات والمعاهد بدون شرط او قيد لسنة التخرج، وتشمل تخصصات الدبلومة المهنية لذوى الاحتياجات الخاصة لإعداد معلمين ومعلمات متخصصين للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة فى تخصصات التوحد، والإعاقة البصرية،وصعوبات التعلم النمائية، والإعاقة البصرية، والموهبة والابتكار، والتخاطب واضطرابات التواصل.