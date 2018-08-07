"الديهي" معلقًا على فتوى "الشخيرالمباح": "هو ده تجديد الخطاب الديني؟"

07 أغسطس 2018 - 08:14 م

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن استيائه الشديد من تصريح الشيخ أحمد المالكى، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، بعد قوله "أن الشخر ليس حرامًا ولا ينجس الفم 40 يومًا"، قائلاً: "ماذا استفاد المجتمع من هذه الفتوى".

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على الأزهر الشريف الحديث عن أي مشكلة تواجه المواطنين، وإيجاد حلول لها، بدلاً من هذه الفتوى الفاشلة، متابعًا "كارثة أن تكون هذه أولويات الأزهر، معقول يكون ده تجديد الخطاب الديني".

وأضاف "الديهي"، أنه لابد على الأزهر الشريف وهيئة الفتوى التصدي لهذه الفتاوى.