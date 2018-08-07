  • الثلاثاء 07 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:51 م
بحث متقدم
أرشيفية

لهذا السبب.. إسرائيل تخشى من تدهور العلاقات مع مصر

الاهلى والمصري

بث مباشر.. مباراة الأهلي والمصري

هيثم الحريري

هذه العقوبات تنتظر «الحريري»

حركة حماس أرشيفية

قريبًا.. اتفاق بين "حماس" وإسرائيل

وزير إسكان الاحتلال - يوآف جالانت

3 مستوطنات على حدود مصر.. حلم «بن جوريون» يتحقق

السيسي وملك البحرين

القضاء يؤيد تملك حاكم البحرين أرضا في سيناء

معصوم مرزوق

مبادرة«مرزوق»لا تشكك في شرعية«السيسي»وهذا هدفها

الدولار

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

الرئيس السيسي

الرئيس يمنح معاشًا استثنائيًا لضباط صف ومجندين سابقين

رئيس حي الهرم

القبض على رئيس حي الهرم متلبسًا برشوة

وديًا.. الإسماعيلي يتعادل إيجابيًا مع ظفار العماني

الرياضة

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع بتروجت

#

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

#

وديًا.. الزمالك يتعادل إيجابيًا مع الجونة

#

«الدراويش» يتعاقد مع ظهير أيسر بيراميدز

المصريون

الإسماعيلي

ظفار العماني

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، نتيجة مباراة الإسماعيلى مع نظيره ظفار العماني، فى اللقاء الودي التى جمع الفريقين، على ملعب الإسماعيلية.

وحرص الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الجزائرى خير الدين مضوى، على تجربة عدد من لاعبيه البدلاء والصاعدين للاطمئنان على حالتهم البدنية والفنية فى إطار استعدادات الفريق لمباراة الكويت الكويتى فى كأس العرب للأندية الأبطال.

جاء هدف الإسماعيلى الأول عن طريق علاء عبد العظيم من ضربة حرة مباشرة خلال مجريات الشوط الأول، قبل أن يضيف الصاعد وجيه عبد الحكيم الهدف الثانى من ضربة جزاء قبل أن يخرج مصابًا، بينما سجل لفريق ظفار على بو سعيدى وعودى.

وسيواصل الفريق تدريباته الجماعية غدًا الأربعاء على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية الرياضى ضمن برنامجه الإعدادي للمباراة المقبلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة السفير معصوم .. ومعارضة إبراء الذمة!

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» حاخام إسرائيلي: اعتقلت بسبب «عبد الناصر»
» بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وتورينو
» 3 مستوطنات على حدود مصر.. حلم «بن جوريون» يتحقق
» الأهلي يكشف سبب استبعاد مؤمن زكريا
» وديًا.. الزمالك يكتسح الداخلية 0/7
» استئناف عمل معبر رفح غدًا
» «كهربا» متوعدًا «الأنصاري»: «موعدنا السبت»
» إلغاء رسوم تصدير السكر البالغة 3 آلاف جنيه للطن
» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام تورينو
» بالفيديو.. إنقاذ رجل من تحت أنقاض مسجد بعد يومين من زلزال إندونيسيا
» محاكمة 292 متهمًا في محاولة اغتيال «السيسي»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:49 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل